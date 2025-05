Psg in finale di Champions, la festa a Parigi diventa un caos: tifosi investiti e auto in fiamme

08/05/2025 | 11:23:06

La festa per il raggiungimento della finale di Champions League da parte del PSG si è trasformata in una guerriglia notturna a Parigi. Disordine nella capitale francese, con scontri, un’auto si è lanciata contro la folla per cause ancora da chiarire, provocando diversi feriti, alcuni in condizioni gravi. Secondo quanto ricostruito da Le Parisien, il veicolo è stato successivamente incendiato dopo che alcuni tifosi hanno inseguito il conducente del veicolo. Scontri e atti di vandalismo hanno messo a soqquadro Parigi durante i festeggiamenti, che hanno dato vita a una vera e propria notte di fuoco nella capitale francese.

FOTO: Instagram Psg