Psg in apprensione: Neymar e Mbappé vanno ko in Nazionale

C’è grande apprensione in casa Psg per le condizioni di Neymar e Mbappé. Il brasiliano, infatti, è andato ko nell’amichevole tra Brasile e Camerun: l’attaccante è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena 7 minuti dall’inizio dell’incontro per un sospetto stiramento alla gamba destra dopo un tiro da fuori area. Neymar si è subito toccato la coscia chiedendo la sostituzione visibilmente dolorante. Non va meglio a Mbappé, sostituto al 36′ nell’amichevole contro l’Uruguay per un infortunio alla spalla destra dopo un contatto con il portiere avversario. Le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Foto: Twitter L’Equipe