PSG in aiuto dei bambini ucraini: sbloccato fondo di emergenza

Anche dalla Francia sono partite iniziative a sostegno della popolazione ucraina. In questo caso è stato il Paris Saint-Germain a sbloccare un fondo di emergenza che consente l’acquisto e la distribuzione di kit composti da 9 mila prodotti per l’igiene e alimenti per bambini: latte in polvere, polenta ma anche pannolini, salviette, sapone, crema per la cura o anche paracetamolo. I kit saranno acquistati nei paesi confinanti con l’Ucraina dai partner del Secours Populaire francese per fornirli poi in tempi relativamente brevi. Sabrina Delannoy, vicedirettrice del Paris Saint-Germain Endowment Fund, ha dichiarato: “Ci dedichiamo ad aiutare i bambini che affrontano ogni tipo di difficoltà. La situazione in Ucraina è molto preoccupante e siamo felici di poter contare sul nostro partner storico, Secours Populaire, per poter agire e raggiungerli direttamente”.

Foto: Logo PSG