Psg, il presidente Al-Khelaifi: “Sul mercato sappiamo cosa fare. Su Messi…”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, nel corso di un’intervista a L’Equipe, si è soffermato anche sulla prossima campagna acquisti del club francese. “Negli ultimi due anni non abbiamo investito molto, anche a causa della crisi sanitaria. Ma abbiamo fatto un finale e mezzo, dimostra che siamo qui. Ora dobbiamo ancora migliorare in alcune aree. Li abbiamo individuati, sappiamo cosa vogliamo fare”. Su Messi: “Quello che posso dirti, e puoi credermi, è che tutti i grandi giocatori vogliono venire al PSG. Non è possibile inserirli tutti, soprattutto perché abbiamo già dei grandi giocatori. Dopo, Messi è Messi, un giocatore fantastico”.

