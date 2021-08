PSG, il momento di Leo Messi si avvicina. Il video

Continua la marcia di avvicinamento al colpo del secolo, Leo Messi vestirà la maglia del Paris Saint-Germain (non si sa quale numero) da domani in poi, quando siglerà un contratto biennale da quaranta milioni a stagione. Intanto, la Pulga sta svolgendo le visite mediche, mentre il club francese si diverte a far crescere la suspense postando dei video da brividi. Eccone uno!

Foto: Twitter PSG