PSG, idea Rayan per l’estate. Ha una clausola da 100 milioni

23/03/2026 | 17:00:57

Il PSG pensa alle mosse di mercato estivo. Il quotidiano brasiliano RTI Esporte riporta che il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Rayan. L’attaccante diciannovenne sta attualmente brillando al Bournemouth , club a cui si è unito il 27 gennaio dopo i trascorsi al Vasco da Gama. Acquistato per 28,5 milioni di euro, il giovane talento brasiliano è stato scelto per sopperire alla partenza di Antoine Semenyo al passaggio al Manchester City e sta ben figurando. Sul talento pende una clausola di cento milioni di euro, ma secondo il portale brasiliano potrebbero bastarne 40 per strapparlo agli inglesi.

foto sito bournemouth

