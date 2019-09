Psg-Icardi, Wanda Nara è arrivata in sede. Il video

Mauro Icardi e il Psg, ormai ci siamo. Intanto, dopo essere atterrati a Parigi, la moglie-agente Wanda Nara ha raggiunto la sede del club parigino. Le parti stanno lavorando sulle cifre del rinnovo con l’Inter (che sarà fino al 2022), un passaggio fondamentale per chiudere l’affare con il Psg e che sarà automatico appena Maurito farà le visite (previste nelle prossime ore) con il club francese. Come riferito, l’Inter ha aperto all’operazione in prestito gratuito e non oneroso, con un diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni, la cifra che ha sempre chiesto per lasciar partire l’argentino.

Foto: Psg Community