PSG, i convocati di Tuchel per la finale di questa sera contro il Lione

In vista della finale di Coupe de la Ligue contro il Lione in programma questa sera, Tuchel, tecnico del Paris Saint-German, ha diramato la lista dei convocati. Non c’è ovviamente Mbappé dopo la distorsione alla caviglia. Questi gli uomini presente:

Portieri: Bulka, Navas, Rico

Difensori: Bakker, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva

Centrocampisti: Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti

Attaccanti: Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Kalimuendo, Neymar

🗒️ Le groupe parisien pour cette finale de @CoupeLigueBKT ! 🏆#PSGOL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 31, 2020

Foto: profilo twitter PSG