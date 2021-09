Psg, i convocati di Pochettino per il Metz: assente Messi

Il Paris Saint-Germain alle ore 21 giocherà la gara valida per la settima giornata di Ligue 1 contro il Metz. Come annunciato ieri, Lionel Messi non farà parte della trasferta a causa di una contusione al ginocchio sinistro. In dubbio anche la sua presenza per la prossima gara contro il Montpellier. Nella lista dei convocati, diramata da Pochettino, risultano assenti anche Marco Verratti e Sergio Ramos,

Le groupe parisien pour #FCMPSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2021

Foto: Twitter PSG