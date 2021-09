Psg, i convocati di Pochettino per il Manchester City: c’è Messi

Il Paris Saint-Germain, nella seconda gara valida per la fase a gironi di Champions League, riceverà il Manchester City alle 21:00. Mauricio Pochettino avrà così la possibilità di riscattarsi dopo l’eliminazione nelle semifinali dello scorso anno contro gli uomini di Guardiola. Il tecnico dei parigini, per questa sfida, ha recuperato due giocatori molto importanti: Lionel Messi, che ha saltato gli ultimi due incontri di Ligue 1 per un problema al ginocchio, e Marco Verratti.

Foto: Twitter PSG