Pochettino ha diramato la lista dei convocati del PSG per il match di Champions contro il Lipsia. Assente Messi per un problema al ginocchio a seguito di una contusione che lo ha costretto a lasciare il campo nell’ultima uscita in Ligue 1 contro il Lille. Recupera per la trasferta in Germania invece Mbappè.

FOTO: Twitter PSG