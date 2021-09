PSG, i convocati di Pochettino per il Lione: c’è Mbappé. Assenti Sergio Ramos e Verratti

Stasera, alle 21, il Psg affronterà al Parc des Princes il Lione per la sesta giornata di Ligue 1. Per questa partita Pochettino non potrà contare su Marco Verratti, Sergio Ramos e Juan Bernat. Il club della capitale conferma la presenza di Kylian Mbappé che aveva accussato un problema al piede sinistro. L’attaccante è recuperato.

Le groupe parisien Lyon # — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2021

Foto: Sito PSG