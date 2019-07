Psg-Guerreiro, il Dortmund smentisce: “Non ci sono stati contatti”

Raphael Guerreiro a un passo dal Paris Saint-Germain? E’ questa la notizia diffusa in mattinata dal quotidiano tedesco Bild, secondo cui sarebbe ormai in dirittura il trasferimento del classe ’93 portoghese dal Borussia Dortmund al club parigino per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Il direttore sportivo del club tedesco, Michael Zorc, ha però smentito: “Sono sorpreso, non ci sono stati contatti”, le sue parole al portale Waz.

Foto: Twitter ufficiale Uefa