Psg, gli auguri degli ex Matuidi e Pastore: “Buona fortuna per la finale!”

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Psg ha pubblicato alcune storie tra cui si vedono due ex del club parigino: Blaise Matuidi, ex Juventus approdato all’Inter Miami in MLS, e Javier Pastore, centrocampista della Roma. I due calciatori hanno mandato il proprio messaggio di auguri per la finale di Champions League di questa sera contro il Bayer Monaco: “Buona fortuna alla squadra a tutto lo staff per la finale di stasera”, il messaggio del Flaco; “Spero veramente che questa sera il Psg vinca”, le parole del centrocampista ex Juve.

Foto: Instagram PSG