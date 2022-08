PSG, Galtier: “Abbiamo identificato chi ci serve. Dobbiamo affrontare le realtà del mercato”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lille, il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, è tornato a parlare anche del mercato in chiave PSG: “Le decisioni sono prese dal presidente, Luis Campos e me. Sta procedendo bene. Abbiamo individuato le esigenze, dobbiamo affrontare la realtà del mercato. I giocatori sono stati identificati. Vogliamo tenere palla il più in alto possibile e servirà una rosa con la migliore qualità possibile per giocare ogni tre giorni”.

Foto: Instagram PSG