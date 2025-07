PSG, Gabriel Moscardo verso l’addio: derby andaluso per il giovane brasiliano

13/07/2025 | 17:05:07

Gabriel Moscardo, centrocampista brasiliano classe 2005 e tra i giovani più promettenti acquistati dal PSG la scorsa estate, potrebbe lasciare Parigi nelle prossime settimane. Il giocatore, arrivato dal Corinthians per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo durante il recente prestito al Reims, dove ha totalizzato soltanto sei presenze in Ligue 1, tutte da subentrato. Al rientro in Francia, Moscardo non è stato impiegato nel Mondiale per Club e si sta allenando lontano dal gruppo, un segnale chiaro della società parigina che intende trovare una nuova sistemazione al giovane talento. Secondo fonti spagnole, in particolare Estadio Deportivo, due club di Siviglia sono già in corsa per assicurarsi le sue prestazioni: il Real Betis punta ad un acquisto definitivo, mentre il Siviglia preferirebbe un prestito. La scelta finale potrebbe quindi ricadere su uno dei due club andalusi, in quello che si preannuncia un vero e proprio “derby” per Moscardo.

Foto: insta moscardo