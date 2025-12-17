PSG-Flamengo, le formazioni ufficiali
17/12/2025 | 17:11:16
Alle 18, la finale della Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo.
Queste le formazioni ufficiali:
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pachoi, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Nevers, Lee Kang-In, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Pereira, Ortiz, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, De Arrascaeta; Carrascal, Plata, Bruno Henrique. All. Filipe Luis.
Foto: Instagram PSG