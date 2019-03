PSG contro Evra: “Condanniamo fermamente gli insulti omofobi”

I ripetuti sfottò di Patrice Evra nei confronti del PSG dopo l’eliminazione in Champions League non sono piaciuti ai parigini. Il terzino ex Juventus tramite un video pubblicato su Snapchat avrebbe definito la squadra di Tuchel una squadra di “mezze checche”; termine omofobo che non è di certo passato inosservato. Il PSG in una nota ha condannato fermamente gli insulti omofobi offerti da Patrice Evra contro il club. Inoltre aggiunge che sosterrà ogni iniziativa avviata dai suoi partner associativi, Rouge Direct, Sportitude-France, SOS Racisme.

Foto: L’Equipe