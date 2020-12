PSG, esclusa la frattura della caviglia per Neymar. Le condizioni del brasiliano sono rassicuranti per i medici

Per lo staff medico del PSG sono “rassicuranti” le condizioni di Neymar, escludendo la frattura della caviglia. Il brasiliano, toccato duro nei minuti finali della sfida contro il Lione, era uscito dal campo in barella e in lacrime, facendo temere il peggio. Adesso gli esami si concentreranno sui legamenti. Questo il comunicato del club:

“La valutazione clinica e radiologica di Neymar Jr, a seguito della distorsione della caviglia sinistra avvenuta ieri sera, è rassicurante. Un nuovo punto e nuovi esami saranno effettuati nelle prossime 48 ore”.

Foto: Neymar Twitter personale