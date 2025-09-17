PSG e Atalanta pronte per il debutto in Champions League

17/09/2025 | 11:36:01

Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare l’Atalanta nel debutto della fase a gironi della UEFA Champions League, in programma questa sera alle 21 al Parco dei Principi.

Nonostante gli infortuni di due pedine chiave come Ousmane Dembélé e Desire Doue, il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha dichiarato di sentire una squadra più sicura rispetto alla stagione passata, in parte grazie alla vittoria dell’ultima edizione della Champions League, che ha dato maggiore consapevolezza a tutto il gruppo.

L’Atalanta di Ivan Jurić, pur dovendo fare a meno di giocatori importanti come Gianluca Scamacca, dovrà sfruttare i punti deboli dei campioni d’Europa in carica per sperare di ottenere un risultato positivo.

Il match di questa sera rappresenta un’opportunità per il PSG di confermarsi, mentre l’Atalanta può cercare di convincere gli scettici.

Foto: Instagram Inter