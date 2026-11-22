PSG, Doué si opera dopo la rottura del crociato: intervento previsto entro fine mese
22/11/2026 | 13:16:01
Désiré Doué dovrà fermarsi a lungo dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata durante la partita di Ligue 1 contro il Nizza. Il talento del PSG si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese, con tempi di recupero che saranno definiti dopo l’operazione, come si legge dal comunicato del club: “Vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di Ligue 1 di questo sabato contro l’OGC Nice, Désiré Doué si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese”.
Foto: instagram PSG