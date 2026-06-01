PSG, dopo la vittoria in Champions League, già al lavoro sul futuro

01/06/2026 | 13:58:15

Il Paris Saint-Germain, dopo aver sollevato la Champions per il secondo anno di fila, ha già messo all’opera il direttore sportivo Luis Campos, per continuare la scia di successi. Secondo vari media francesi sono molteplici i fronti d’azione, Luis Enrique ha chiesto un difensore ed un attaccante, ma non solo, infatti la ricerca si allarga ad un nuovo innesto da fare tra i portieri. Lato rinnovi più di un nome si trova davanti ad un bivio, diviso tra la possibilità di partire e quella di prolungare l’esperienza sotto la Torre Eiffel, occhio a: Lee-Kang In, Ramos e Barcola, in scadenza nel 2028, mentre per il giovane esterno Mbaye si registra l’interesse d’oltremanica.

Foto: X PSG