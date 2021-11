PSG, Donnarumma out. Non convocato per il Nantes

Gigio Donnarumma salterà l’impego di oggi del PSG contro il Nantes. Il portiere ieri non si è allenato con il gruppo in quanto ha accusato sintomi da gastroenterite e oggi non è stato convocato per la partita.

Donnarumma non sarà il solo a guardare i suoi compagni, impegnati nella sfida del “Parc des Princes” contro il Nantes: nella lista degli assenti spunta anche Sergio Ramos che sembrava avesse risolto i suoi problemi fisici.

Foto: Twitter PSG