PSG, distorsione di secondo grado dell’acromioclavicolare destra per Icardi: ecco quanto resterà ai box

Brutte notizie per Mauro Icardi. L’attaccante argentino, come ha fatto sapere il Paris Sain-Germain, ha riportato una distorsione di grado 2 dell’acromioclavicolare destra. L’infortunio, patito nella gara di venerdì sera contro il Brest, lo obbligherà a restare ai box per circa un mese.

Foto: Twitter PSG