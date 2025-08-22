PSG, i convocati di Luis Enrique: out non solo Donnarumma
22/08/2025 | 12:35:23
Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha diramato la lista dei convocati per la sfida odierna dei parigini contro l’Angers. Non solo Gianluigi Donnarumma, out anche Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito la lista: 2 – Achraf Hakimi, 4 – Lucas Beraldo, 5 – Marquinhos, 6 – Illya Zabarnyi, 8 – Fabian Ruiz, 9 – Gonçalo Ramos, 10 – Ousmane Dembélé, 14 – Désiré Doué, 17 – Vitinha, 19 – Lee Kang-In, 21 – Lucas Hernandez, 25 – Nuno Mendes, 29 – Bradley Barcola, 30 – Lucas Chevalier, 33 – Warren Zaïre-Emery, 39 – Matveï Safonov, 43 – Noham Kamara, 49 – Ibrahim Mbaye, 51 – Willian Pacho, 87 – João Neves, 89 – Renato Marin
Foto: Foto: Instagram PSG