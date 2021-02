Psg, contro il Caen debutta il classe 2003 Xavi Simons

Nonostante i riflettori siano puntati tutti sull’infortunio di Neymar, che tiene in apprensione i parigini per lo scontro di Champions contro il Barcellona, nella partita di Coppa di Francia contro il Caen, ha fatto il suo esordio il giovane Xavi Simons. Classe 2003, il centrocampista olandese strappato nel 2019 proprio al Barcellona, è entrato a 12′ dalla fine, facendo così il suo debutto assoluto in prima squadra.





Foto: Twitter Psg