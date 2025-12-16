PSG condannato a pagare 60 milioni a Mbappé. Il club: “Abbiamo sempre agito in buona fede e con integrità, e continueremo a farlo”

16/12/2025 | 20:57:24

Ha avuto un esito nella sentenza di primo grado (escluso ricorsi probabili) la vicenda giudiziaria tra il PSG e Kylian Mbappé.

Il tribunale del lavoro ha riconosciuto le ragioni dell’asso della Nazionale francese e del Real Madrid, imponendo al PSG il pagamento della somma richiesta, circa 60 milioni di euro, legata alla fine del contratto nell’estate del 2024.

Nel suo comunicato, il club della capitale ha ribadito la propria linea difensiva: “Il Paris Saint-Germain ha sempre agito in buona fede e con integrità, e continuerà a farlo. Il club si rivolge ora al futuro, fondato sull’unità e sulla riuscita collettiva. A Mbappé auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Instagram Mbappé