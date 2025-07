PSG-Chelsea, alta tensione dopo il fischio finale: rissa in campo

13/07/2025 | 23:35:07

Al triplice fischio è scoppiata una rissa in campo. Tra i più accesi ci sono stati Luis Enrique e Donnarumma. Lo spagnolo ha spinto a terra l’attaccante Joao Pedro, mentre il portiere si è calmato solo dopo aver parlato con il connazionale e allenatore dei Blues Enzo Maresca. Terminato lo spiacevole episodio, il Chelsea ha proseguito i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale per Club.

Foto: Instagram Donnarumma