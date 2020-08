Psg, c’è anche l’augurio di Beckham

Anche David Beckham, ex stella del Psg, ha voluto mandare il proprio incoraggiamento in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco. Queste le parole dell’ex calciatore inglese: “Buona fortuna per stanotte, so quanto significherà per squadra, tifosi e città. Sarò sempre grato di aver potuto giocare in questo grande club, so che sarete nervosi ma andrà tutto bene. Vi guarderò, questa è Parigi!”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ahead of tonight’s #UCLfinal, the legend that is David Beckham sent us a good luck message! 💙❤️ pic.twitter.com/Yg6vJY9ebt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 23, 2020

Foto: Twitter Psg