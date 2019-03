Il Psg e il caso Rabiot: la madre-agente si rivolge al governo francese. Ma…

In casa Psg continua a tenere banco la telenovela su Adrien Rabiot. La situazione è diventata quasi insostenibile, con il centrocampista che recentemente è stato anche sospeso dal club per alcuni comportamenti poco professionali fuori dal campo. La madre-agente, dopo aver attaccato duramente il club di Al-Khelaifi (clicca qui), ha addirittura fatto appello al ministro dello sport francese, Roxana Maracineau, per cercare di trovare una soluzione. Ma il ministro, ai microfoni di Equipe 1, ha commentato: “Non ho il potere di intervenire, non possiamo fare nulla in questo caso specifico. Non è perché si è Ministro dello sport che si può intervenire nello sport professionistico o in casi molto particolari come questo. Sono cose che devono essere risolte tra il club e il giocatore”. Tutto fa pensare che il caso Rabiot, in scadenza a giugno, sia destinato a proseguire…

Foto: laliganews