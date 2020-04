Psg campione di Francia, Al-Khelaifi: “Titolo dedicato al personale sanitario e ai medici”

Il Paris Saint-Germain è stato incoronato campione di Francia, ad annunciarlo Nathalie Boy de la Tour, presidente della LFP, che ha ufficializzato lo stop definitivo della Ligue 1. Nasser Al-Khelaifi, Presidente e CEO del Psg, ha rilasciato le seguenti parole ai canali del club: “Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale sanitario e altri eroi quotidiani che hanno tutta la nostra ammirazione. Comprendiamo, rispettiamo e supportiamo le decisioni prese dal governo francese di fermare il campionato. La salute, come ha sempre affermato il governo, deve essere la nostra priorità. Vorrei ringraziare i giocatori, l’allenatore, il personale sportivo e medico e tutti i dipendenti del Club per il loro meraviglioso lavoro. Questo trofeo premia il loro impegno quotidiano. In questi tempi difficili, spero che porti felicità e speranza a tutti i nostri sostenitori. Il loro costante sostegno fa andare avanti il ​​Club. Li ringrazio di cuore. Infine, ringrazio tutti i nostri partner per la loro lealtà in ogni circostanza. Sono impaziente di festeggiare, quando le condizioni ce lo consentiranno, con la grande famiglia del PSG”.

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi : « Nous souhaitons dédier ce titre de champion de France de Ligue 1 2019-2020 à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration. »#CHAMPI9NSATHOME — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020

Foto: Twitter ufficiale Psg