PSG campione d’Europa, decisivo l’errore di Gabriel: l’Arsenal si arrende ai rigori

30/05/2026 | 21:03:26

È terminata la finale della Champions League 2025/26, il PSG vince per la seconda volta consecutiva. Arsenal KO ai rigori. Si sono aperte subito le marcature in questa finale di Champions League, sono infatti bastati solo 6′ all’Arsenal per sbloccare il match grazie al gol di Kai Havertz. I gunners hanno da qui preferito controllare il match spingendosi poco in avanti e lasciando così il pallino del gioco ai parigini che per tutta la durata del primo tempo non sono però riusciti a rendersi abbastanza pericolosi.

Nel secondo tempo l’Arsenal continua a gestire la partita senza correre troppi rischi ma al 61′ viene assegnato un rigore al PSG per un fallo di Mosquera ai danni di Kvaratskhelia, il rigore è poi stato trasformato al 65′ da Dembélé portando le due squadre nuovamente in parità. I supplementari non sbloccano la situazione, servono i rigori. Gabriel sbaglia il rigore decisivo.

Foto: X Champions League