PSG, buone notizie per Luis Enrique: Marquinhos recupera per il Marsiglia

Sorride il PSG, atteso da una partita che può sostanzialmente chiudere i giochi per quanto riguarda la corsa al titolo. In vista del big match contro l’Olympique Marisglia, infatti, il tecnico Luis Enrique avrà a disposizione Marquinhos. Il capitano della formazione parigina era uscito nel finale della partita contro il Liverpool – poi vinta ai calci di rigore con conseguente pass per i quarti di finale di Champions League – per via di un infortunio muscolare. Il brasiliano, però, stando a quello che ha riportato RMC Sport, ieri ha partecipato all’intera seduta di allenamento collettivo. Il difensore sarà dunque tra i convocati per affrontare l’OM allenato da De Zerbi. Recupero importante, sul piano tecnico e carismatico.

