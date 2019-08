PSG, brutte notizie dall’infermeria: Mbappé fuori un mese, Cavani…

Con la telenovela Neymar non ancora giunta ai titoli di coda, il PSG deve far fronte a brutte notizie provenienti dall’infermeria. Durante la partita vinta ieri dai campioni di Francia per 4-0 contro il Tolosa, infatti, il tecnico Marcel Tuchel ha dovuto utilizzare tutti e tre i cambi per sostituire giocatori infortunati, due dei quali sono le stelle più luminose del PSG assieme appunto a Neymar. Questo il report medico del club con i tempi di recupero dei rispettivi calciatori: “Kylian Mbappé si è infortunato ieri ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra. Gli esami effettuati questa mattina hanno confermato uno stop di quattro settimane a seconda dell’evoluzione. Edinson Cavani, anch’egli infortunatosi durante la partita di domenica sera all’anca destra, si è sottoposto a una risonanza magnetica questa mattina. I tempi di recupero saranno definiti più precisamente nei prossimi giorni, ma il suo rientro non è previsto prima di tre settimane. Abdou Diallo ha riportato un trauma all’occhio destro, ma gli esami post-partita sono stati rassicuranti“.

Foto: Marca