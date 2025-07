PSG, Beraldo resta a Parigi: smentite le voci di un addio dopo la disfatta con il Chelsea

14/07/2025 | 09:53:35

Nonostante una prestazione opaca nella finale del Mondiale per Club, culminata nella pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, Lucas Beraldo non lascerà il Paris Saint-Germain. Il giovane centrale brasiliano è finito nel mirino della critica per i suoi errori difensivi, ma — come riferito da FootMercato — non ha alcuna intenzione di cambiare aria in estate. Il classe 2003, che ha un contratto con i parigini fino al 2028, non ha mai espresso volontà di partire, e neppure il club ha ricevuto segnali in tal senso. Sui social, il difensore ha voluto lanciare un messaggio distensivo ai tifosi: “Che stagione abbiamo vissuto, affrontando tutte le sfide insieme come una squadra! La delusione per la partita di oggi non cancella questo anno fantastico. Sono davvero orgoglioso e grato di essere qui, di aiutare i miei compagni a scrivere la storia del club! Allez PSG”.

Foto: insta beraldo