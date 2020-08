Psg-Bayern Monaco, Neymar sfida Lewandowski per diventare Re d’Europa

E’ la sfida nella sfida. Questa sera il Psg di Neymar sfida il Bayern Monaco di Robert Lewandowski al Da Luz di Lisbona. Due grandi che possono finalmente gioire anche in Europa. Il brasiliano l’ha già alzata nel 2014 quando indossava la maglia del Barcellona contro la Juve di Massimiliano Allegri. Per il polacco invece, dopo la sconfitta nel 2013 con la maglia del Borussia Dortmund oggi in caso di vittoria sarebbe la prima Champions messa in bacheca. Psg-Bayern è anche la grande gara dopo un decennio di dominio targato Messi-CR7. Con l’assenza del duo Leo-Cristiano, O’Ney e Lewandowski sarebbero stati i grandi candidati alla vittoria finale del pallone d’oro prima che FranceFootball annullasse l’evento a causa del coronavirus.

Foto: twitter Psg