Psg-Bayern Monaco: le ultimissime sulle probabili formazioni

Sarà una sfida stellare, sarà la finale di Champions League. Da un lato il Psg, alla sua prima finale nella storia; dall’altro il Bayern Monaco, che di finali se ne intende parecchio (undici nel palmares, inclusa quella di stasera) e la coppa l’ha vinta cinque volte. Non mancheranno i fuoriclasse: Neymar, Mbappé e Di Maria fanno paura, ma la corazzata di Flick può puntare sulla rivelazione Gnabry e su due solide certezze come Muller e Lewandowky, autentica macchina da gol. Tuchel ritroverà Navas in porta, mentre in mezzo al campo resta il dubbio Verratti, favorito Paredes; in avanti il collaudato trio dei sogni. Per quanto riguarda i bavaresi, pochi dubbi per Flick che non ha completamente recuperato Pavard, come dichiarato in conferenza stampa, mentre nel ballottaggio Perisic-Koman dovrebbe preferire l’ex Inter. Queste le probabili scelte degli allenatori:

PSG (4-3-3): Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappé. All. Tuchel

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick