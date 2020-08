Psg-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali

Ci siamo: tra meno di un’ora comincerà la sfida tra Psg e Bayern Monaco, valida per la finale di Champions League. Conferme per il Psg, che ritrova Navas in porta; sponda Bayern, c’è Boateng (era leggermente in dubbio), mentre Coman ha vinto il ballottaggio con Perisic. Questi gli undici titolari:

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick

Foto: sito Uefa