Psg-Bayern Monaco, l’atto finale: i parigini per la prima volta in finale

Oggi è il grande giorno. Al Da Luz di Lisbona va in scena la finalissima di Champions League in un’edizione del tutto straordinaria. Psg, prima volta all’atto finale, contro Bayern Monaco, che ha alzato la coppa al cielo per cinque volte. Una finale franco tedesca con due allenatori tedeschi. Da un lato Tuchel, che potrebbe diventare il più grande allenatore dei parigini nel 50° anniversario del club. Dall’altro invece Flick, a sorpresa in questa corsa nel post lockdown che potrebbe riportare i bavaresi alla vittoria finale dopo la vittoria nel 2013 contro il Borussia Dortmund.

Psg (4-3-3): Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

Foto: psg twitter