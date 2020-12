PSG-Basaksehir: squadre e arbitro in campo con una maglia contro il razzismo

Il PSG e il Basaksehir, così come l’arbitro Makkelie e l’intera squadra arbitrale, scenderanno in campo, per la gara di Champions League, con un maglia con la scritta “No to racism“. La partita riprenderà dal tredicesimo minuto dopo la sospensione di ieri sera, dovuta alla frase razzista pronunciata dal quarto uomo Sebastian Coltescu. Prima della ripresa della partita, che si giocherà con una nuova quaterna arbitrale, calciatori e ufficiali di gara si uniranno formando un cerchio.

Foto: Twitter Uefa