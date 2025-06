PSG-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

15/06/2025 | 20:05:39

Alle 21 scenderanno in campo PSG e Atletico Madrid per il Mondiale per Club. Di seguito le formazioni ufficiali:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All: Simeone.