PSG-Atalanta, una partita da dimenticare: ora testa al Torino

18/09/2025 | 12:44:36

Esordio con una sconfitta pesante per 4-0 per l’Atalanta in Champions League: i bergamaschi, scontratisi con i campioni in carica del PSG, hanno dovuto fare i conti con un evidente divario tecnico tra le due squadre.

Le cose si sono subito messe male per gli ospiti: i parigini hanno trovato la rete dopo soli 3 minuti con Marquinhos. Il PSG ha poi raddoppiato al 39′ con il gol di Kvaratskhelia, rientrato in questa partita dopo un piccolo infortunio. Nulla ha potuto Carnesecchi, protagonista di una grande prestazione e autore di un rigore parato al termine del primo tempo. Il PSG ha poi chiuso la partita nel secondo tempo con i gol di Mendes e Ramos.

Domenica, Ivan Juric proverà a ritrovare le certezze perse, cercando di conquistare il secondo successo in campionato nella partita contro il Torino alle 15.

Foto: Instagram Atalanta