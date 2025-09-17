PSG-Atalanta, le formazioni ufficiali
17/09/2025 | 19:55:28
Le formazioni di PSG-Atalanta, le scelte di Luis Enrique e Juric:
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic, Obric, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric
FOTO: Sito PSG