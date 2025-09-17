PSG-Atalanta, i convocati di Luis Enrique: c’è Kvaratskhelia
17/09/2025 | 12:21:59
Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Atalanta. Resta ancora fuori Ousmane Dembélé, mentre Kvaratskhelia è rientrato tra i convocati nonostante una condizione fisica non ancora ottimale.
Questa è la lista diramata dal tecnico dei parigini:
“2. Achraf Hakimi
5. Marquinhos
6. Illia Zabarnyi
7. Khvicha Kvaratskhelia
8. Fabián Ruiz
9. Gonçalo Ramos
17. Vitinha
19. Lee Kang-In
21. Lucas Hernandez
24. Senny Mayulu
25. Nuno Mendes
29. Bradley Barcola
30. Lucas Chevalier
33. Warren Zaïre-Emery
39. Matvey Safonov
49. Ibrahim Mbaye
51. Willian Pacho
87. João Neves
89. Renato Marin”
Foto: Instagram PSG