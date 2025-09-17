PSG-Atalanta, i convocati di Luis Enrique: c’è Kvaratskhelia

17/09/2025 | 12:21:59

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Atalanta. Resta ancora fuori Ousmane Dembélé, mentre Kvaratskhelia è rientrato tra i convocati nonostante una condizione fisica non ancora ottimale.

Questa è la lista diramata dal tecnico dei parigini:

“2. Achraf Hakimi

5. Marquinhos

6. Illia Zabarnyi

7. Khvicha Kvaratskhelia

8. Fabián Ruiz

9. Gonçalo Ramos

17. Vitinha

19. Lee Kang-In

21. Lucas Hernandez

24. Senny Mayulu

25. Nuno Mendes

29. Bradley Barcola

30. Lucas Chevalier

33. Warren Zaïre-Emery

39. Matvey Safonov

49. Ibrahim Mbaye

51. Willian Pacho

87. João Neves

89. Renato Marin”

Foto: Instagram PSG