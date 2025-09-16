PSG-Atalanta, i convocati di Juric: Fuori Lookman
16/09/2025 | 16:00:41
L’Atalanta di Ivan Juric, dopo il 4-1 al Lecce, è pronta al debutto in Champions League contro i campioni d’Europa del PSG. La grande assenza è Ademola Lookman: il nigeriano, assente all’allenamento di questa mattina, non figura nella lista dei convocati, rimandando ancora il suo ritorno in campo.
Questo il comunicato della società bergamasca:
“Sono 23 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Paris Saint-Germain-Atalanta, gara della 1ª giornata della League Phase UEFA Champions League 2025/26 in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi:
– Ahanor Honest (69)
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Brescianini Marco (44)
– Camara Henry (41)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Hien Isak (4)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Maldini Daniel (70)
– Musah Yunus (6)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rossi Francesco (31)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)”
Foto: Instagram Atalanta