PSG-Aston Villa, allerta sicurezza dopo gli scontri di ieri

Allerta sicurezza perla gara di Champions Paris Saint-Germain-Aston Villa di stasera. Ieri sera si sono verificati disordini tra le due tifoserie per le strade di Parigi. In particolare vicino ad un bar la tensione è stata particolarmente alta registrando lanci di sgabelli e scontri fisici. Non si conosce l’esatta dinamica nè l’origine dei tafferugli ma le scene circolate sui social evidenziano un clima acceso dovuto anche alla presenza di numerosi tifosi dell’Aston Villa arrivati nella capitale senza biglietto. La polizia francese è in allerta.