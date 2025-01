PSG, Asensio sempre più ai margini

Nella giornata di ieri si è giocata la Supercoppa di Francia, vinta per 1-0 dal PSG. Asensio, a differenza di Skriniar e Kolo Muani è stato convocato per il match ma il mister dei parigini non l’ha neanche mandato a riscaldarsi. Messaggio da parte di Luis Enrique abbastanza chiaro, che fa capire all’ex Real Madrid che è la quinta punta nell’ordine delle rotazioni. Molti sono interessati al giocatore, ma un ostacolo è sicuramente quello del suo ingaggio.

Foto: Sito PSG