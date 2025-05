PSG-Arsenal, le ultime sulle probabili formazioni

07/05/2025 | 17:21:53

L’Inter attende con trepidazione la seconda finalista di Champions League, Psg e Arsenal si giocheranno questa sera il secondo posto in finale, scopriamo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport sulle probabili scelte di Luis Enrique e Arteta. Per quanto riguarda il PSG, Dembèlè sta bene, è rientrato a lavorare con il gruppo e pertanto sarà regolarmente al centro del tridente, in compagnia di Doué e Kvaratskhelia. Non dovrebbero esserci pertanto novità nell’undici iniziale. Arteta invece ritrova Calafiori, anche se il difensore non partirà dall’inizio. Negli inglesi, Timber resta in ballottaggio con White per il ruolo di terzino destro con Saliba e Kiwior centrali, mentre dovrebbe rivedersi anche Merino. Queste le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta

FOTO: Instagram Arteta