PSG-Arsenal, le formazioni ufficiali

07/05/2025 | 19:55:50

Luis Enrique e Arteta hanno svelato le scelte per la gara tra PSG e Arsenal, le formazioni ufficiali della semifinale di Champions League:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

FOTO: Instagram Psg