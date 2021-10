PSG-Angers, le formazioni ufficiali

Alle 21 il PSG ospiterà l’Angers per l’anticipo della decima giornata di Ligue 1. Come preannunciato in conferenza stampa da Pochettino, Keylor Navas non sarà della partita, dunque terza gara consecutiva per Donnarumma da titolare. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:

PSG (4-3-3) : Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Verratti; Rafinha, Icardi, Mbappé.

ANGERS (3-4-1-2): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas; Cabot, Batista Mendy, Mangani, Capelle; Fulgini; Boufal, Cho.